Кореспондентка українського телеканалу разом з подругою відправилася на шопінг модними бутиками Мілану, аби пересвідчитися, як реагують на росіянок консультанти. Вони представили себе росіянками. Реальність – шокує.

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Росіянок, які на кілька днів оселилился в міланському готелі називають "італійками", консультанти модних бутиків кажуть, що приймають російські картки, от лише з жалем повідомляють, що не можуть зарадити з tax free. Там кажуть, що із "ситуацією, яка склалася" Євросоюз заборонив повертати росіянам податок на подану вартість.

Консультантка Dior навіть підтримує ідею використання українців для отримання податку з tax free. Для цього потрібна лише подруга з українським паспортом.

Особливо "своїм" раді у Louis Vuitton. Син генерального директора Бернара Арно одружений з російською моделлю Наталією Водяновою, яка замовчує війну в Україні. На вітринах магазину – колекція браслетів з орківською літерою "Z", яку досі не зняли з продажу. У цьому магазині на прохання "росіянок" консультант витягнув усі можливі рюкзаки, аби їх лише продати.

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Chanel також радо пакують сумку в пакет та кажуть, що вони добре ставляться до росіянок і коли скасують санції, радо відкриють свої бутики на території РФ. Для росіянок продадуть все, що забажають, втім ліміт на покупки – 10 тисяч євро. І жодних документів про носіння сумок на території РФ, підписувати не треба.

"Ми не ненавидимо Росію абсолютно. Це не наше рішення. Ми повинні адаптуватися до законів. Не буде більше санцій, ми з радістю відкриємо знову наші бутики. Нам також некомфортно в цій ситуації", – каже російськомовна консультантка у Chanel.

Вочевидь, заборона продажу речей для росіянок – поодинокі випадки. Насправді ж інші бренди все ж таки ставлять в першу чергу виручку від проданих сумок, аніж демонструють свою позицію.

Повне відео шопінгу в Мілані: дивіться онлайн