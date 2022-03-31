Ювелірний бренд Guzema збирає кошти на амуніцію для ЗСУ та тероборони Чернігова

Ювелірний бренд Guzema почав збирати гроші на амуніцію для військових та терборони Чернігова. Кошти будуть надходити до благодійного фонду Guzema Foundation.

Ювелірна дизайнерка Валерія Гузема тиждень тому повідомила, що її бренд відновлює роботу, щоб підтримати економічний фронт України. Разом з тим вона повідомила, що увесь чистий прибуток від проданих ювелірних прикрас бренд передасть на потреби української армії та народу.

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На інстаграм-сторінці Валерії Гуземи з’явився допис, в якому зазначається, що Guzema Foundation відкриває збір коштів на амуніцію для ЗСУ та тероборони Чернігова.

"Друзі, благодійний фонд Guzema Foundation був заснований більше року тому для допомоги діткам, які борються за життя. Сьогодні кожен українець вимушений боротися за життя зі страшним ворогом у кривавій війні. Тому фонд змінив фокус діяльності та відкрив збір коштів на амуніцію для ЗСУ та тероборони Чернігова", – йдеться в дописі.



Дизайнерка зазначає, що кожен навіть найменший внесок сьогодні є бронею для українського солдата, а кожен маленький крок рятує ще одне українське життя.