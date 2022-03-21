Засновниця бренду прикрас Валерія Гузема після трьох тижнів війни поступово відновлює діяльність Guzema Fine Jewerly. Команда повертається до роботи, аби підтримувати економічний фронт України.

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Увесь чистий прибуток від проданих ювелірних прикрас бренд передасть на потреби української армії та народу.

Відомо, що більшість прикрас перевезено в безпечні місця, тож у воєнний час на території України можна замовити лише окремі вибрані товари, втім всі інші вироби потраплять у руки власників після припинення війни в Україні.

– На сайті бренду можна замовити каблучки-трансформери Valentine’s Day у жовтому та білому золоті з доставкою по Україні;



Каблучка-трансформер коштує 6 600 гривень / Фото з Guzema Fine Jewerly

– Кольє з ініціалом у жовтому та білому золоті з доставкою по Україні (усі букви в наявності);



Кольє з ініціалом коштує 10 800 гривень / Фото з Guzema Fine Jewerly

– Будь-яку іншу прикрасу з доставкою в Україні лише після завершення війни. У цьому випадку ви отримаєте особливий електронний сертифікат на свою прикрасу, який зафіксує її вартість на момент оплати та дасть можливість отримати її після припинення воєнних дій.