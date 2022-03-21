Знаменита дизайнерка повідомила читачам, що вона під час активних бойових дій у Києві була вимушена виїхати за кордон, втім повернулася додому, в Україну та вже відновила роботу власного бренду.

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Лілія Літковська заявила, що війна розкидала всіх працівників по різних містах України та навіть світу, втім її команда таки зібралася у безпечному місці, аби люди з усіх куточків змогли отримати свої вироби, який несуть український характер свободи.

Дизайнерка опублікувала кілька фото з майстерні, в якій показала процес виготовлення вбрання, а також зробила світлину з членами команди.

За словами Лілії Літковської, вона з командою починає працювати, щоб популяризувати нашу країну та надавати робочі місця біженцям в Україні та Європі. Дизайнерка зазначила, що вони повинні утримувати свої сім’ї, а економіка України має функціонувати, незважаючи на важкі часи.

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Повний текст публікації Лілії Літковської

3 тижні війни. Багато життів, сімей, підприємств було знищено. Але ніщо не може зруйнувати наші віри та мрії. Наш дух сильний як ніколи. Кожен робить все можливе, щоб забезпечити нашу перемогу та світле майбутнє.

Війна розкидала членів команди Litkovskaya по Україні, деякі виїхали в інші країни, як я. Тиждень тому я повернувся в Україну і знову зібрав свою команду у Львові. Ми починаємо працювати, щоб популяризувати нашу неймовірну країну та надавати робочі місця біженцям в Україні та Європі.

Вони повинні утримувати свої сім’ї, а економіка України має функціонувати, незважаючи на важкі часи. Всім нашим клієнтам - ми будемо працювати в безпечному місці. Люди в усьому світі незабаром отримають наші прекрасні вироби, які несуть український характер свободи.