Юлія Саніна одягнула костюм від улюбленого українського бренду: скільки коштував її образ

Фронтвуменка гурту The Hardkiss Юлія Саніна завітала на прем’єру шоу «Пісня мого життя». Виконавиця розповіла, яка ж після стала у її житті особливою, а також продемонструвала вбрання від одного зі своїх улюблених українських брендів.

Юлія Саніна стала гостею першого випуску музичної програми. Фронтвуменка популярного гурту згадала пісню Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you".

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Саніна розповіла, що вперше взяла участь в телевізійному конкурсі «Крок до зірок» Михайла Поплавського. Їй тоді було 9 років. Батько знаменитості під улюблену пісню Бенсона написав їй за ніч український текст про школу. Маленька Юля виступила з піснею в палаці «Україна» та перемогла в конкурсі.

Спогадами знаменитість ділилася у стильному вбранні. Рок-діва гурту The Hardkiss обрала для себе look рожевого кольору.

Образ Юлії Саніної

Співачка обрала для себе боді на одне плече яскравого рожевого кольору та поєднала зі стильним костюмом ніжно-рожевого відтінку від української дизайнерки Валерії Ковальської.

Юлія обрала для себе елегантний однобортний піджак, прикрашений плавними шовковими деталями, які візуально витягують весь силует. Широка тасьма використовується чи не в усіх речах бренду, роблячи вбрання впізнаваним та унікальним.

Стильний рожевий жакет Саніна поєднала зі штанами Vanilla Sky. На сайті бренду зазначається, що піджак коштує 1000 євро, а штани – 500 євро. Костюм створений для колекції осінь-зима 2023/24.

Виконавиця дуже любить бренд VALERY KŌVALSKA та неодноразово з'являється в костюмах та жакетах на телевізійних шоу.



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки

Яскравий рожевий образ знаменитість доповнила бежевими босоніжками на масивній платформі та підборах, а волосся вклала у легкі хвильки. Як завжди, вихід Юлії доповнював бездоганний макіяж.