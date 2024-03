Юлия Санина стала гостьей первого выпуска музыкальной программы. Фронтвумен популярной группы вспомнила песню Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you".

Санина рассказала, что впервые приняла участие в телевизионном конкурсе "Крок до зірок" Михаила Поплавского. Ей тогда было 9 лет. Отец знаменитости под любимую песню Бенсона написал ей за ночь украинский текст о школе. Маленькая Юля выступила с песней во дворце "Украина" и победила в конкурсе.

Воспоминаниями знаменитость делилась в стильном наряде. Рок-дива группы The Hardkiss выбрала для себя look розового цвета.

Образ Юлии Саниной

Певица выбрала для себя боди на одно плечо яркого розового цвета и соединила со стильным костюмом нежно-розового оттенка от украинского дизайнера Валерии Ковальской.

Юлия выбрала для себя элегантный однобортный пиджак, украшенный плавными шелковыми деталями, которые визуально вытягивают весь силуэт. Широкая тесьма используется едва ли не во всех вещах бренда, делая наряд узнаваемым и уникальным.

Стильный розовый жакет Санина соединила с брюками Vanilla Sky. На сайте бренда отмечается, что пиджак стоит 1000 евро, а брюки – 500 евро. Костюм создан для коллекции осень-зима 2023/24.

Исполнительница очень любит бренд VALERY KŌVALSKA и неоднократно появляется в костюмах и жакетах на телевизионных шоу.



Стильный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма певицы

Яркий розовый образ знаменитость дополнила бежевыми босоножками на массивной платформе и каблуках, а волосы уложила в легкие волны. Как всегда, выход Юлии дополнял безупречный макияж.