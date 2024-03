Юлія Саніна стала гостею першого випуску музичної програми. Фронтвуменка популярного гурту згадала пісню Джорджа Бенсона "Nothing gonna change my love for you".

Саніна розповіла, що вперше взяла участь в телевізійному конкурсі «Крок до зірок» Михайла Поплавського. Їй тоді було 9 років. Батько знаменитості під улюблену пісню Бенсона написав їй за ніч український текст про школу. Маленька Юля виступила з піснею в палаці «Україна» та перемогла в конкурсі.

Спогадами знаменитість ділилася у стильному вбранні. Рок-діва гурту The Hardkiss обрала для себе look рожевого кольору.

Образ Юлії Саніної

Співачка обрала для себе боді на одне плече яскравого рожевого кольору та поєднала зі стильним костюмом ніжно-рожевого відтінку від української дизайнерки Валерії Ковальської.

Юлія обрала для себе елегантний однобортний піджак, прикрашений плавними шовковими деталями, які візуально витягують весь силует. Широка тасьма використовується чи не в усіх речах бренду, роблячи вбрання впізнаваним та унікальним.

Стильний рожевий жакет Саніна поєднала зі штанами Vanilla Sky. На сайті бренду зазначається, що піджак коштує 1000 євро, а штани – 500 євро. Костюм створений для колекції осінь-зима 2023/24.

Виконавиця дуже любить бренд VALERY KŌVALSKA та неодноразово з'являється в костюмах та жакетах на телевізійних шоу.



Стильний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму співачки

Яскравий рожевий образ знаменитість доповнила бежевими босоніжками на масивній платформі та підборах, а волосся вклала у легкі хвильки. Як завжди, вихід Юлії доповнював бездоганний макіяж.