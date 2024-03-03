Дружина лідера збірної України і захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влада Седан народила у серпні другу дитину – донечку Лею. Молода матуся виховує двох доньок, тож має обмаль часу для себе.

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Нещодавно Влада опублікувала стильне фото та пожартувала, що нарешті вона «одна, без дітей, вийшла не за продуктами, не в садок та навіть не на футбол».

Образ Влади Седан

Влада любить класичний стиль одягу, тож обирає для себе вбрання, яке притаманне британським образам модниць. Дівчина одягнула блакитну сорочку, яку поєднала з коричневим картатим жакетом подовженого фасону.

На низ Влада одягнула чорні штани, а верх вирішила доповнити бордовим светром. Її образ доповнив золотий годинник, сонцезахисні окуляри в стилі нульових та красива сумка від бренду Hermes.

Влада Седан обрала для себе сумку з колекції 2000-х років з плечовим поясом, виконану з полотняного матеріалу та оздоблену коричневою шкірою та ручкою зверху. Сумку прикрашала золота фурнітура у вигляді ґудзичка з вигравіюваною назвою бренду. Ціна відповідної моделі сумки від бренду Hermes – понад 1500 доларів (60 тисяч гривень).



Стильний образ Влади Седан / Фото з інстаграму журналістки

Дружина Зінченка не є активною користувачкою інстаграму. Вона не транслює на особистій сторінці повністю своє життя, як це зараз роблять відомі зірки. Натомість Влада інколи ділиться милими моментами з повсякденного життя у сторіс, публікує сімейні кадри з чоловіком та дітьми й показує стильні образи.