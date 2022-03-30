За час війни багато українців змушені були покинути свої домівки. У поспіху, на жаль, багато громадян виїхали з маленькими рюкзаками, в якому були лише документи та мінімум необхідного одягу.

Читайте також "Доброго вечора, ми з України": 13 інстаграм-магазинів одягу з крилатими фразами війни

Є й ті люди, які ще досі перебувають на території України, але заради безпеки планують покинути країну на деякий час, до завершення війни.

Одяг для нового життя за кордоном

Освітній проєкт у сфері моди MODEISME опублікував добірку образів, яка ідеально підійде для демісезонного періоду. Українська стилістка Маргарита Мурадова склала компактний бюджетний капсульний гардероб для всіх людей, які розкидані по світу.

Дехто з українців змушений був тікати з країни без одягу, і тепер вони стикаються з реальністю будувати своє життя, кар’єру та рутину за кордоном заново,

– йдеться в дописі інстаграму.

Основний момент капсули полягає в тому, що всі речі поєднуються між собою, щоб створити гардероб для різних випадків і цілей: компактність, щоб помісти в одній валізі, можливість для тривалих прогулянок/поїздок, щось для співбесіди й інше.

Усі речі можна легко знайти на секонд-хенді

"Капсула зібрана ​​майже виключно з асортименту H&M, але весь одяг можна легко знайти в секонд-хенді (зверніться до чоловічого відділу, щоб відшукати сорочки, блейзери тощо). Капсула насправді може стати ще компактнішою: просто приберіть декілька схожих предметів (наприклад, одну з сорочок, одну пару чобіт тощо)", – зазначається в коментарі допису MODEISME.

В капсулу речей входить верхній одяг – тренч та куртка. Дві пари чобіт, хоча можна скористатися лише однією парою, кросівки та балетки для теплішої погоди. Капсула на верх складається з базової володазки, сорочок та світшотів. Плаття та жакет знадобляться для променаду у вихідний день, а на низ стилістка запропонувала дві пари джинсів, штани, лосини та спідницю. Ну і наостанок – базова чорна сумка та шопер.



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme

Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme



Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme

Універсальна капсула одягу на демісезон / Фото з інстаграму Modeisme