За время войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома. В спешке, к сожалению, многие граждане уехали с маленькими рюкзаками, в котором были только документы и минимум необходимой одежды.

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Есть и те люди, которые до сих пор находятся на территории Украины, но ради безопасности планируют покинуть страну на время, до завершения войны.

Одежда для новой жизни за границей

Образовательный проект в сфере моды MODEISME опубликовал подборку образов, которая идеально подойдет для демисезонного периода. Украинская стилистка Маргарита Мурадова составила компактный бюджетный капсульный гардероб для всех людей, разбросанных по миру.

Некоторые украинцы вынуждены были бежать из страны без одежды, и теперь они сталкиваются с реальностью строить свою жизнь, карьеру и рутину за границей заново,

– говорится в сообщении инстаграмму.

Основной момент капсулы состоит в том, что все вещи сочетаются между собой, чтобы создать гардероб для разных случаев и целей: компактность, чтобы поместить в одном чемодане, возможность для длительных прогулок/поездок, что-то для собеседования и другое.

Все вещи можно легко найти на секонд-хенде

"Капсула собрана почти исключительно из ассортимента H&M, но всю одежду можно легко найти в секонд-хенде (обратитесь в мужской отдел, чтобы отыскать рубашки, блейзеры и т.д.). Капсула на самом деле может стать еще компактнее: просто уберите несколько похожих предметов (например, одну из рубашек, одну пару сапог и т.д.", – отмечается в комментарии к сообщению MODEISME.

В капсулу вещей входит верхняя одежда – тренч и куртка. Две пары сапог, хотя можно воспользоваться только одной парой, кроссовки и балетки для более теплой погоды. Капсула на верх состоит из базовой владычицы, рубашек и свитшотов. Платья и жакет понадобятся для променада в выходной день, а на низ стилистка предложила две пары джинсов, брюки, лосины и юбку. Ну и напоследок – базовая черная сумка и шопер.



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme

Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme



Универсальная капсула одежды на демисезон / Фото из инстаграмма Modeisme