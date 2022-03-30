Про тренд на синьо-жовте вбрання ми розповідали вже багато. Очевидно, що стилізація наших образів у блакитно-синьому з жовто-золотими кольорами буде присутня в нашій модній базі кольорів ще надовго.

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Уже сотні років синьо-жовті кольори супроводжують українців у періоди труднощів, в епохи розквіту національної ідеї та протягом боротьби за незалежність, тож в мережі ви можете знайти багато спортивних костюмів, футболок та аксесуарів у кольорах українського прапора.

Втім інтернет-магазини пропонують широкий спектр товарів з фразами, які стали крилатими в час війни.

Особливої популярності здобули слова з треку "Доброго вечора, ми з України", які стали ключовими за час війни. Цією музикою не лише рясніють відеоролики у Tik Tok, але й саме з цих слів розпочинає свої звернення голова Миколаївської ОДА, краш українських дівчат Віталій Кім, заміняючи "Добрий вечір" на "Добрий ранок" чи день.

Паролем "Паляниця" наші захисники та й всі українці перевіряли російських диверсантів та підозрілих осіб. Російським загарбникам це слово вдається вимовити вкрай важко, в мережі навіть є відео, де окупант навіть й близько не може повторити різновид українського хліба.

У серію вбрання, яке представили інстаграм-магазини, увійшла футболка з банкою огірків, якою киянка збила ворожий дрон. Щоправда згодом виявилося, що в консервації були помідори. Ілюстрацією Альони Жук вже рясніють чимало ефектних футболок.

А от чи не найбільше виробів у різних кольорах від футболок до світшотів ви знайдете з крилатою фразою "Русский военный корабль, иди на***". Про неї розповідати вам не будемо, цю фразу з перших днів війни знає кожен українець. Скажемо лише, що автор цього вислову 31-річний український прикордонник Роман Грибов вчора повернувся з полону додому на рідну Черкащину!

Українські магазини шкарпеток пропонують всім охочим придбати вироби з "Чорнобаївкою", коктейлями Молотова та "Заспокійливим швидкої дії" Олексієм Арестовичем, який також став для жіночої аудиторії в мережі модним словом "крашем".

Також онлайн-магазини пропонують домашні тапки в синьо-жовтих кольорах та з гербом України, блакитно-жовті прикраси з бісеру та стильні вироби костюмів та сумок в кольорах державного прапора України.