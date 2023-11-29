Заборонені кольори, в яких не варто зустрічати 2024 рік

Новий 2024 рік пройде під покровительством Дерев’яного Дракона. Важливо з перших днів задобрити господаря року, щоб привернути у своє життя успіх та гроші. Та для цього треба одягнутися в колір, який любить Дракон, а от від кольорів, які йому не до душі – треба відмовитися.

Ви мабуть вже неодноразово чули фразу: "Як Новий рік зустрінеш – так його й проведеш", пише 24 Канал. Астрологи кажуть, що прийдешній рік має бути особливим, тож радимо вам до нього підготуватися, як слід. Найважливішим етапом підготовки є вбрання.

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Господарем року є Зелений Дерев’яний Дракон, тож кольори варто підбирати відповідні – всі відтінки зеленого, золотий, сріблястий. Також можете обирати яскравий червоний, але оминайте кислотних кольорів. Окрім кольорів, зверніть увагу на матеріал. Дракон не любить дешевої синтетики, тому важливо обирати натуральні тканини високої якості.

У яких кольорах не можна зустрічати Новий рік

Однак є й заборонені кольори, яких треба уникати в новорічну ніч. Забудьте про сукні та костюми в темних відтінках – коричневому, чорному, графітовому.



Не варто зустрічати Новий 2024 рік в темних кольорах / Фото інстаграм @hoskelsa

Щоб не накликати у своє життя неприємні події оминайте ці кольори, адже вони не призведуть ні до чого доброго. Господар року любить яскраві та блискучі кольори, а темні будуть його лише відлякувати.

Детальнішу інформацію в яких кольорах та якому одязі зустрічати Новий рік, щоб залучити у 2024 році щастя та благополуччя – читайте в матеріалі.