Тренди на одяг змінюються, втім класичні елементи гардероба ніколи не виходять з моди, пише 24 канал.

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Щоб завжди мати стильний вигляд, варто мати у своєму гардеробі кілька елементів вбрання серед верхнього одягу, яке завжди буде актуальним. Це вбрання завжди є затребуваним.

Стильний верхній одяг має кілька факторів: лаконічний дизайн, натуральні фактури, вільний крій і мінімальна кількість фурнітури.

Пальто

Тепле, кашемірове пальто – найкраща інвестиція у ваш гардероб. Завдяки своїй довжині воно добре зігріває в перші весняні дні, коли ще не зовсім тепло. Окрім того, пальто є вічною класикою і ніколи не вийде з моди. Тож, якщо хочете зробити інвестицію у свій гардероб на кілька років, обирайте верхній одяг класичних кольорів – чорного, коричневого чи сірого.

Тренч

Тренчкот – це теж позачасова класика, яка з року рік не втрачає своє актуальності. Так, буває мода на різні довжини чи матеріали, втім бежевий тренч у стилі Burberry завжди залишається затребуваним в демісезонний період.

Шкіряна куртка

Шкіряна куртка або косуха теж знайшла своє місце серед речей, які не виходять з моди. Дизайнери інколи вносять певні корективи до цього верхнього одягу, пропонуючи цікаві оверсайз моделі чи вироби з потертостями, втім класична шкіряна куртка чорного кольору завжди буде актуальною.

Бомбер

Бомбер – це чудовий верхній одяг під джинси та кросівки на початку весни. Є бомбери утеплені, а є досить легкі, тож ви можете обирати річ залежно від погодніх умов. Не всі дівчата люблять бомбери, тож ми частіше зустрічаємо образи з тренчем, пальто чи косухою, втім цей елемент гардероба не виходить з моди.

Джинсова куртка

Цього року джинсова куртка просто на піку популярності, тож вона точно має бути у вашому гардеробі. Обирайте модель розміру оверсайз з розрахунком, що вона відповідатиме кольору ваших джинсів.

Стьобана куртка

Нам здавалося, що стьобана куртка – це короткотривалий тренд, який швидко вийде з моди, втім як показує практика, ця річ вирішила з нами залишитися надовго. Тому обирайте на весну верхній одяг нейтральних кольорів, аби ця річ прослужила вам ще не один сезон.