Тренды на одежду меняются, впрочем, классические элементы гардероба никогда не выходят из моды, пишет 24 канал.

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Чтобы всегда выглядеть стильно, стоит иметь в своем гардеробе несколько элементов одежды среди верхней одежды, которая всегда будет актуальной. Этот наряд всегда востребован.

Стильная верхняя одежда имеет несколько факторов: лаконичный дизайн, натуральные фактуры, свободный крой и минимальное количество фурнитуры.

Пальто

Теплое, кашемировое пальто – лучшая инвестиция в ваш гардероб. Благодаря своей длине оно хорошо согревается в первые весенние дни, когда еще не совсем тепло. Кроме того, пальто является вечной классикой и никогда не выйдет из моды. Итак, если хотите сделать инвестицию в свой гардероб на несколько лет, выбирайте верхнюю одежду классических цветов – черного, коричневого или серого.

Тренч

Тренчкот – это тоже вневременная классика, которая с каждым годом не теряет своей актуальности. Да, бывает мода на разные длины или материалы, впрочем бежевый тренч в стиле Burberry всегда остается востребованным в демисезонный период.

Кожаная куртка

Кожаная куртка или косуха тоже нашла свое место среди вещей, не выходящих из моды. Дизайнеры иногда вносят определенные коррективы в эту верхнюю одежду, предлагая интересные оверсайз модели или изделия с потертостями, впрочем, классическая кожаная куртка черного цвета всегда будет актуальной.

Бомбер

Бомбер – это отличная верхняя одежда под джинсы и кроссовки в начале весны. Есть бомберы утепленные, а достаточно легкие, поэтому вы можете выбирать вещь в зависимости от погодных условий. Не все девушки любят бомберы, поэтому мы чаще встречаем образы с тренчем, пальто или косухой, впрочем, этот элемент гардероба не выходит из моды.

Джинсовая куртка

В этом году джинсовая куртка прямо на пике популярности, поэтому она точно должна быть в вашем гардеробе. Выбирайте модель размера оверсайз с расчетом, что она будет соответствовать цвету ваших джинсов.

Стеганая куртка

Нам казалось, что стеганная куртка – это краткосрочный тренд, который быстро выйдет из моды, впрочем, как показывает практика, эта вещь решила с нами остаться надолго. Поэтому выбирайте на весну верхнюю одежду нейтральных цветов, чтобы эта вещь прослужила вам еще не один сезон.