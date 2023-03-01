У колекціях на сезон осінь-зима 2023/2024 дизайнери представили чимало прозорих тканин, широкі пояси, теплі балаклави, ультрависокі чоботи та практичні і комфортні образи на кожен день.
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Чоботи до стегон
На осінь дизайнери радять придбати дуже високі чоботи, які дістають лінії стегон. Таке взуття виглядає дуже ефектно, тож чудово поєднається з сукнями чи спідницями довжини міні.
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Прозорі тканини
Вбрання з прозорими тканинами знайшло своє місце в осінньо-зимовому сезоні. Дизайнери ще не готові прощатися з цим трендом, тож представили сукні, які оголюють тіло та підкреслюють жіночність.
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Пояс-корсет
Широкі пояси, які нагадують корсети – це один із головних трендів серед аксесуарів наступного сезону. Дизайнери радять одягати такі корсети поверх суконь, пальт та шкіряних тренчів.
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Балаклава
Такий головний убір як балаклава не втрачатиме своєї популярності в майбутньому сезоні, тож вони точно вам знадобляться вже восени.
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Практичні та комфортні речі
Дизайнери зробили ставку на практичні та зрозумілі образи, які можна легко додати до свого гардероба. Так, базові мішкуваті джинси поєднуйте з білою майкою, джинси із сорочкою та жакетом, а спідницю з жакетом чи пальтом одного відтінку.
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue
Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue