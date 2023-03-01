У колекціях на сезон осінь-зима 2023/2024 дизайнери представили чимало прозорих тканин, широкі пояси, теплі балаклави, ультрависокі чоботи та практичні і комфортні образи на кожен день.

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Чоботи до стегон

На осінь дизайнери радять придбати дуже високі чоботи, які дістають лінії стегон. Таке взуття виглядає дуже ефектно, тож чудово поєднається з сукнями чи спідницями довжини міні.



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Прозорі тканини

Вбрання з прозорими тканинами знайшло своє місце в осінньо-зимовому сезоні. Дизайнери ще не готові прощатися з цим трендом, тож представили сукні, які оголюють тіло та підкреслюють жіночність.



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Пояс-корсет

Широкі пояси, які нагадують корсети – це один із головних трендів серед аксесуарів наступного сезону. Дизайнери радять одягати такі корсети поверх суконь, пальт та шкіряних тренчів.



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Балаклава

Такий головний убір як балаклава не втрачатиме своєї популярності в майбутньому сезоні, тож вони точно вам знадобляться вже восени.



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Практичні та комфортні речі

Дизайнери зробили ставку на практичні та зрозумілі образи, які можна легко додати до свого гардероба. Так, базові мішкуваті джинси поєднуйте з білою майкою, джинси із сорочкою та жакетом, а спідницю з жакетом чи пальтом одного відтінку.



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні речі на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue