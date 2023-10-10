Верхній одяг зі шкіри чи екошкіри здатен освіжити будь-який наш образ, пише 24 Канал. Можливості шкіряного верхнього одягу безмежні. У жовтні ми ще сміливо можемо одягати шкіряні речі, поки не настав час пуховиків.

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Обирайте універсальну шкіряну річ для себе від красивого блейзера до вишуканого тренча.

Жакет

Якщо вам хочеться додати якоїсь родзинки в образі, оберіть для себе шкіряний жакет. Він чудово підійде як і для офісних виходів, так і для вечірніх, особливо, якщо ви поєднаєте його зі шкіряними штанами.

Тренч

Шкіряний тренч доволі красиво виглядає, тож можете придбати на осінь виріб довжини міді чи максі. Обирайте класичні кольори, які зможете поєднати з осінніми чоботами та класичною сумкою.

Шкіряна куртка

Якщо відійти від класики, то цього року чудовим вибором стане вінтажна куртка розміру оверсайз. Вона виглядає неймовірно стильно та поєднується з будь-яким низом – від джинсів та штанів до довгої спідниці максі.

Дублянка

Цей верхній одяг додасть вам неймовірно стильного вигляду. Восени обирайте короткі моделі та доповнюйте черевиками челсі, жокейськими чоботами чи уггами.

Бомбер

Ця річ також стрімко увірвалася в тренди і не збирається здавати позицій. Шкіряні бомбери є в гардеробі Кендалл Дженнер, Белла Хадід, Перніль Тейсбек та багатьох інших.