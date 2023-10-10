Верхняя одежда из кожи или экокожи способна освежить любой наш образ, пишет 24 Канал. Возможности кожаной верхней одежды безграничны. В октябре мы еще смело можем надевать кожаные вещи, пока не пришло время пуховиков.

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Выбирайте универсальную кожаную вещь для себя от красивого блейзера до изысканного тренча.

Жакет

Если вам хочется добавить какой-нибудь изюминки в образе, выберите для себя кожаный жакет. Он отлично подойдет как и для офисных выходов, так и для вечерних, особенно, если вы соедините его с кожаными брюками.

Тренч

Кожаный тренч довольно красиво выглядит, так что можете приобрести на осень изделие длины меди или макси. Выбирайте классические цвета, которые можно сочетать с осенними сапогами и классической сумкой.

Кожаная куртка

Если отойти от классики, то в этом году отличным выбором станет винтажная куртка размера оверсайз. Она выглядит невероятно стильно и сочетается с любым низом – от джинсов и брюк до длинной макси юбки.

Дубленка

Эта верхняя одежда придаст вам невероятно стильный вид. Осенью выбирайте короткие модели и дополняйте ботинками челси, жокейскими сапогами или уггами.

Бомбер

Эта вещь также стремительно ворвалась в тренды и не собирается сдавать позиции. Кожаные бомберы есть в гардеробе Кендалл Дженнер, Белла Хадид, Перниль Тейсбек и многих других.