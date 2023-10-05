Основную составляющую гардероба француженок занимают базовые вещи, пишет 24 Канал. Они известны тем, что обожают наряды в классическом стиле и умеют его стильно сочетать с осенними тенденциями.

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Редакция Fashion 24 выбрала лучшие выходы француженок, которые они успели одеть в начале этой осени.

Жакет

В теплые осенние дни жакет является хорошей альтернативой бомберам или кожаным курткам. Эта базовая вещь хорошо сочетается с джинсами, брюками палаццо, кроссовками и туфлями на каблуке.

Тренч

Наверняка тренч никогда не выйдет из моды. Без него мы не можем себе представить ни осенью или весной. Тренчи особенно подходят француженкам, которые так любят выбирать для себя классические аутфиты. Чаще модницы делают ставку именно на кремовые оттенки и редко выбирают какие-то необычные фасоны.

Пальто

Эта верхняя одежда позволяет француженкам не только комфортно себя в ней чувствовать, но и женственно. Инфлюэнсеры часто выбирают классические модели и принты, идеально подходящие к их образам. Предлагаем уже выбирать себе пальто на осень, ведь солнечные дни совсем скоро сменятся на дождливые и ветреные дни.