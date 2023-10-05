Основну складову гардероба француженок займають базові речі, пише 24 Канал. Вони відомі тим, що обожнюють вбрання у класичному стилі та вміють його стильно поєднати з осінніми тенденціями.

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Редакція Fashion 24 обрала найкращі виходи француженок, які вони встигли одягнути на початку цієї осені.

Жакет

У теплі осінні дні жакет є гарною альтернативою бомберам чи шкіряним курткам. Ця базова річ гарно поєднується з джинсами, штанами палаццо, кросівками і туфлями на підборах.

Тренч

Напевно тренч ніколи не вийде з моди. Без нього ми не можемо собі уявити жодної осені чи весни. Тренчі особливо личать француженкам, які так люблять обирати для себе класичні аутфіти. Найчастіше модниці роблять ставку саме на кремові відтінки та рідко обирають якісь незвичні фасони.

Пальто

Цей верхній одяг дозволяє француженкам не лише комфортно себе в ньому почувати, але й жіночно. Інфлюенсери часто обирають класичні моделі та принти, які ідеально підходять до будь-яких їхніх образів. Пропонуємо вже обирати для себе пальто на осінь, адже сонячні дні зовсім скоро зміняться на дощові та вітряні дні.