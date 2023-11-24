Про антитренди ми написали вже чимало матеріалів, втім в інстаграм-просторі все одно можна знайти певне вбрання, яке досі використовують дівчата у своїх образах, пише 24 Канал.

Зверніть увагу Це не радять носити: яке антитрендове вбрання не пасує в зимових образах

Рекомендуємо вам краще оновити свій гардероб новими та актуальними позиціями, які довершать ваш образ, а не зіпсують його.

Короткі чоботи

Такі замшеві чоботи вже давно не в моді, особливо в такому кольорі. Вони не практичні, тому їх важко підібрати до певного типу вбрання. Щоб не виглядати дивно й довго не мізкувати над тим, з чим їх поєднати, радимо краще зробити ставку на базові чорні чоботи до колін або челсі, які досі не втрачають популярності.

Штани з лампасами

Штани зі смужками по боках ще досі можна знайти в магазинах, особливо найчастіше вони можуть траплятися вам під час сейлів. Стається все так тому, що магазини продають штани з лампасами з великою знижкою, адже вони вже зовсім не модні. Їх не одягає жодна модниця, тому не варто радіти через низьку ціну на них, адже ви віддасте гроші за антитрендову річ.

Неструктурваний жакет

Жакет, який немає форми та виглядає як кардиган – абсолютний антитренд. Радимо вам якнайшвидше відмовитися від нього, адже він за лічені секунди зробить ваш образ старомодним. Обирайте жакети з чіткою лінією плеча та коміром і тоді ваш аутфіт буде стильним.