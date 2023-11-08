Часто ми не хочемо прощатися з вбранням, яке є у нашому гардеробі, однак мода не стоїть на місці, а от здавалося б модні речі стають застарілими вже через кілька років. Не бійтеся з ними прощатися, адже всі ваші старання з трендовим вбранням будуть зведені нанівець.

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Існує безліч модних альтернатив, які ви можете обрати замість одягу, яке вже давно втратило свою актуальність.

Готуючись до зимової капсули, рекомендуємо вам звернути увагу на кілька речей, які вже давно не модні та здатні лише спотворити ваш аутфіт.

Жакет з тричвертковим рукавом

Якщо ви слідкуєте за модою чи інфлюенсерами, то погодьтеся, ви точно не бачили ні в кого з них жакетів з вкороченим рукавом. Такі блейзери вже давно не актуальні і давно вийшли з моди.

Особливо ця річ буде безглуздо виглядати з водолазками. Тоді жакет буде видаватися навіть замалим на вас. Краще оберіть базовий жакет в класичному кольорі, який зараз актуальний.



Антитрендові речі, які не варто носити із зимовим вбранням / Фото Pinterest

Прозора водолазка

Коли на вулиці мінусова температура, а ваш аутфіт складається зі штанів та недоречного верху – це буде виглядати смішно. Не варто взимку приміряти таке вбрання, особливо, якщо з-під нього ще видніється білизна. У такому випадку одягніть жилетку або кардиган.



Антитрендові речі, які не варто носити із зимовим вбранням / Фото Pinterest

Шарф літній

Доповнювати зимовий пуховик легеньким літнім шарфом – дурна ідея. По-перше, така річ вже давно не в моді, а по-друге, він вас зовсім не зігріє. Обирайте сезонний теплий шарф, а тонкого шарфу можете сміливо позбутися, адже він вже давно є антитрендом.



Антитрендові речі, які не варто носити із зимовим вбранням / Фото Pinterest