Важливо, щоб ваш одяг мав сучасний вигляд та відповідав тенденціям, пише 24 Канал. Красиво виглядатиме навіть базове вбрання, яке завжди є актуальним. Однак шапка застарілого фасону може вмить зіпсувати всі ваші старання.

До теми Не вдягайте це у 2023 році: антитрендові речі, які давно вийшли з моди

Шапка з помпоном

Постарайтеся не доповнювати свої образи дитячим варіантом шапки. Таких шапок ще досі є дуже багато в продажі, втім все ж таки радимо вам відмовитися від такого варіанту на користь класичної шапки біні, яка не зіпсує вашого образу.



Антитрендові шапки 2023 / Фото Pinterest

Шапка з надписом

Об’ємні надписи на шапках з кольорових ниток чи прикрашені бісером – вже давно вийшли з моди. Вони не вважаються модними та аж ніяк не довершують образ. Якщо у вашому гардеробі є така – рекомендуємо вам відмовитися від неї.



Антитрендові шапки 2023 / Фото Pinterest

Шапка зі стразами

Декоровані шапки різними стразами – це теж дитячий варіант, який складно буде поєднати з дублянкою, пальтом чи шубою з пуховиком. Особливо такі варіанти є непрактичними в яскравих кольорах.



Антитрендові шапки 2023 / Фото Pinterest