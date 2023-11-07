Важно, чтобы ваша одежда выглядела современно и соответствовала тенденциям, пишет 24 Канал. Красиво будет выглядеть даже базовая одежда, которая всегда актуальна. Однако шапка устаревшего фасона может моментально испортить все ваши старания.

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Шапка с помпоном

Постарайтесь не дополнять свои образы детским вариантом шапки. Таких шапок до сих пор очень много в продаже, впрочем все же советуем вам отказаться от такого варианта в пользу классической шапки бини, которая не испортит вашего образа.



Антитрендовые шапки 2023 / Фото Pinterest

Шапка с надписью

Объемные надписи на шапках из цветных нитей или украшенные бисером уже давно вышли из моды. Они не считаются модными и отнюдь не завершают образ. Если в вашем гардеробе есть такое – рекомендуем вам отказаться от него.



Антитрендовые шапки 2023 / Фото Pinterest

Шапка со стразами

Декорированные шапки разными стразами – это тоже детский вариант, который сложно будет соединить с дубленкой, пальто или шубой с пуховиком. Особенно такие варианты непрактичны в ярких цветах.



Антитрендовые шапки 2023 / Фото Pinterest