Об антитрендах мы написали уже немало материалов, впрочем в инстаграмм-пространстве все равно можно найти определенный наряд, который до сих пор используют девушки в своих образах, пише 24 Канал.

Обратите внимание Это не советуют носить: какой антитрендовый наряд не подходит в зимних образах

Рекомендуем вам лучше обновить свой гардероб новыми и актуальными позициями, которые завершат ваш образ, а не испортят его.

Короткие сапоги

Такие замшевые сапоги уже давно не в моде, особенно в таком цвете. Они не практичны, поэтому их трудно подобрать к определенному типу нарядов. Чтобы не выглядеть странно и долго не думать над тем, с чем их соединить, советуем лучше сделать ставку на базовые черные сапоги до колен или челси, которые до сих пор не теряют популярности.

Брюки с лампасами

Брюки с полосками по бокам до сих пор можно найти в магазинах, особенно чаще всего они могут попадать вам во время сейлов. Случается все так потому, что магазины продают брюки с лампасами с большой скидкой, ведь они совсем не модные. Их не надевает ни одна модница, поэтому не стоит радоваться из-за низкой цены на них, ведь вы отдадите деньги за антитрендовую вещь.

Неструктурированный жакет

Жакет, который не имеет формы и выглядит как кардиган – абсолютный антитренд. Советуем вам как можно быстрее отказаться от него, ведь он в считанные секунды сделает ваш образ старомодным. Выбирайте жакеты с четкой линией плеча и воротником, и тогда ваш аутфит будет стильным.