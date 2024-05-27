Складаємо гардероб на літо: 6 базових речей, які вам необхідні в новому сезоні

Для того, щоб мати змогу створити чимало стильних образів, варто додати у свій гардероб певну капсулу літнього вбрання, яка буде складати основу всіх аутфітів.

Стилісти завжди радять робити ставку на мінімалістичних речах нейтральних тонів, які будуть добре поєднуватися між собою, пише Fashion 24. Робіть основну ставку на посадку речей, крій та якість.

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Пам’ятайте, що більшість трендових речей є короткотривалими, тому краще віддавати перевагу тим речам, які будуть вас тішити ще не один сезон.

Лляний костюм

В літню пору костюми з льону є доволі актуальними, бо добре підходять для спекотної погоди завдяки легкій та дихаючій тканині. Костюм можна носити разом чи окремо, тож це вигідне капіталовкладення у ваш гардероб.



Модне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Спідниця шовкова

Шовкові спідниці є мастхевом літнього сезону. Вони чудово стилізуються з топами та вдало поєднуються з кросівками чи босоніжками на підборах.



Актуальне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Балетки в сіточку

Цього року в моду увійшли балетки в сіточку, які вже полюбилися всім модницям. Вони гарно поєднуються майже з будь-яким літнім вбранням, тому можете сміливо додавати їх у свій гардероб.



Красиве вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Жилетка

Вбрання з естетики стилю Old Money ще досі залишається актуальним. Носіть жилетку елегантно з джинсами палаццо одного тону або стилізуйте з джинсами та кросівками.



Модне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Сукня

Важко уявити літню пору без красивої сукні. Робіть ставку на плаття в квіткових мотивах, базові однотонні варіанти, які підійдуть до будь-якого випадку – від буденної прогулянки до святкової події.



Стильне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Джинсові шорти

Обирайте на літо джинсові шорти в білому чи блакитному кольорі в стилі бермудів. Фасон на високій посадці підійде для будь-якої фігури. Поєднувати шорти можна з різноманітних верхом та взуттям.



Актуальне вбрання на літо 2024 / Фото Pinterest

Стилістка Ольга Галушка розповіла, що для літніх образів варто додати шовкові штани, комплект з сорочки та шортів та головний убір – капелюх чи бейсболку.