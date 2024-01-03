Як з 10 речей скласти пів сотні образів: головні покупки січня

Перш ніж вдаватися до покупок, ви маєте визначити для себе хоч 5 образів, до яких можете застосувати певну річ. А це означає, що певна базова капсула забезпечить вам десятки образів, якщо її правильно обирати.

Різноманітні образи можна створити навіть з обмеженої кількості речей. Добірка головного вбрання, яке чудово поєднується між собою називається капсульним гардеробом.

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У 2023 році великої популярності набув стиль Old Money, який точно буде ще модним наступні сезони. На основі естетики "тиха розкіш" радимо придбати капсулу, що складається всього лише з 10 речей, а вже з неї ви зможете скласти 52 образи.

Зимова капсула у стилі Old Money

– Пальто;

– 2 пари штанів;

– 3 светри;

– Лонгслів;

– Кардиган;

– Сукня;

– Спідниця.

В аксесуарну групу ввійшли 2 пари взуття, 2 сумки, 1 ремінь та 1 пара сережок.

Пальто обирайте в класичних кольорах – чорне, сіре чи коричневе, яке вдало впишеться в будь-які образи. Також важливо обрати базовий фасон (двобортне чи з поясном) з якісної тканини.

Щодо штанів – обирайте молочний та чорний колір. Завдяки двом різним кольорам вам вдасться скласти багато цікавих образів.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova . Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Светри теж мають бути класичних кольорів, втім один ви можете вибрати в яскравому кольорі, щоб внести у ваші аутфіти трохи різноманіття.

Не забувайте про сукню, яка також залишається актуальною в зимову пору. Найпопулярнішим матеріалом є трикотаж, тож робіть ставку саме на нього. А от зі спідницею можете поєднувати светри та кардигани.

Звісно ж, наші образи розбавляємо сумкою класичного фасону та нейтрального кольору і парою сережок.



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style



Моді образи на зиму в стилі Old Money / Фото з інстаграму Pump Your Style