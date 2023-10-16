3 речі, які дорого виглядають: що треба придбати восени

Кожна дівчина хоче стильно виглядати, тож прикладає для цього чимало зусиль. Брендові речі є доволі дорогими, тож дозволити їх можуть не всі, втім існує певне вбрання, яке подарує вам дорогий вигляд.

Пам’ятайте, що для того, щоб дорого виглядати, ваше вбрання має бути доглянутим, пише 24 Канал. А щоб сформувати розкішний образ вам буде достатньо мати в гардеробі стильний верх, низ та верхній одяг.

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Радимо вам інвестувати в кілька речей, які розкішно виглядають, втім не рекомендуємо купувати занадто дешевий одяг, оскільки він скоро зноситься та втратить свій вигляд.

Краще придбати вбрання хоч і трохи дорожче, але ви будете впевнені в тому, що воно з якісного матеріалу та прослужить вам не один сезон.

Шовкова сорочка

Сорочка з шовку виглядає дорого та ефектно. Обирайте для себе бежевий, чорний, кремовий чи білий відтінок та поєднуйте з базовими джинсами, штанами чи спідницею.



Вбрання, яке має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Штани палаццо

Вже кілька років штани палаццо впевнено тримаються серед трендових позицій. Придбайте на осінь штани в чорному чи сірому кольорі, які зможете вдало поєднувати з блузами, сорочками, джемперами та лонгслівами.



Вбрання, яке має дорогий вигляд / Фото Pinterest

Пальто максі довжини

Оберіть для себе на осінь красиве чорне пальто довжини максі, яке не лише вас зігріє, але й подарує вам стиль та дороговизну. Таке пальто поєднуйте лоферами, кросівками та чоботами на підборах.



Вбрання, яке має дорогий вигляд / Фото Pinterest