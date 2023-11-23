Багатьом здається, що стильно виглядати взимку неможливо, однак погода не має ставати на заваді вашим модним образам. До цього питання треба підійти грамотно та зібрати допоміжні елементи гардероба, які створять нам додаткове тепло і при цьому дозволять залишатися стильними.

Зверніть увагу Трендовий одяг на зимовий сезон: що радить одягати стилістка

Стилістка Яна Платонова розповіла, що виглядати взимку ефектно можна так само, як в інші пори року, важливо лише зігріватися за допомогою певних речей.

Термобілизна

Без неї нам не обійтися на випадок сильного холоду чи довгих прогулянок. Придбайте термобілизну в нейтральному відтінку. Обирайте базовий верх та низ, без усіляких написів та нашивок. Термобілизну ми завжди одягаємо під низ одягу, тож додаткова естетика буде зайвою.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Вовняні устілки

Устілки з вовни не лише забезпечать додаткове тепло чоботам на зиму, але й значно зроблять теплішими демісезонне взуття. Ці устілки можна використовувати з кросівками, якщо ви любите носити таке взуття.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Комфортне взуття

Взимку ми часто одягаємо теплі шкарпетки, які створюють додатковий об’єм, тож у зимовому взутті, яке й так має певне утеплення всередині, нозі може бути тісно. Тому обирайте чоботи на розмір більшими, щоб ви могли себе в них комфортно почувати.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Забудьте про голі ноги

Стилістка наголошує, що голі ноги в мороз – це не зовсім не стильно й не доречно. А ще це безвідповідально до свого здоров’я, оскільки через таку витівку ви можете захворіти, а така "мода" цього зовсім не вартує.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Кашемірове боді

Ця річ також створить вам додаткове тепло, тож це відмінний варіант вбрання на холодний сезон.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Головний убір

Дуже важливо доповнювати свої образи головними уборами. Обирайте те, що вам найбільше подобається, адже варіантів є безліч: шапка біні, балаклава, панама тощо.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Утеплений пуховик

Обирайте замість пуховиків утеплені пальта. Таких варіантів є безліч, важливо лише підібрати для себе верхній одяг, який пасуватиме під ваше вбрання.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Утеплення тонким пуховиком

Часто тонкий пуховик використовують як утеплення до головного верхнього одягу.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua

Водовідштовхуючий спрей

Для того, щоб взимку ваше взуття не промокало, почніть користуватися водовідштовхуючим спреєм.



Що допомагає утеплитися взимку / Фото @styleguide.ua