Найактуальніше вбрання від українських брендів виділила та відібрала стилістка Поліна Соломка. Попереду нас ще чекає кілька місяців холоду, але навіть в такий період нам хочеться виглядати стильно й красиво.

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Одяг для дому

Багато з нас працюють з дому вже тривалий період. Втім для комфортної роботи, важливо мати не лише зручне місце за столом, але й стильний вигляд. Щоб почувати себе як cozy girl, радимо одягати трикотажні костюми та довершувати образ крабиком на волоссі, який ще досі актуальний.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Червоний колір

В осінньо-зимовому сезоні на перший план вийшов червоний колір. Обирайте для себе в цьому кольорі головні убори, шарфи, сумки, светри чи навіть верхній одяг. Пуховик в яскраво-червоному кольорі буде виглядати доволі ефектно.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Maxi пальта

Ви вже могли помітити, яких обертів набрали цього сезону пальта довжини максі. Вони залишаться в моді навіть в зимовому сезоні. Вони виглядають дуже жіночно та стильно, а ще подарують вам тепло в холодну пору. Головне – обирати утеплені пальта.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Кардигани

Нехай у вашому гардеробі поміж светрів та водолазок знайдеться місце для кардиганів. Ви можете обирати базові вироби на ґудзиках в класичних кольорах або зробити ставку на яскраві вироби.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Шапки й рукавиці

У мінусову температуру нам не обійтися без затишних шапок й рукавиць, тому обов’язково додайте їх до свого гардероба.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Гранж

Не забувайте додати до свого гардероба трендові сорочки в клітинку та довгі спідниці, які є цього року дуже популярними та актуальними. Ви сміливо зможете носити їх взимку з водолазками чи светрами.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Business core

У fashion-світі з’являється щоразу нові й нові стилістичні напрямки і business core – не виключення. Додавайте взимку штанні костюми, трикотажні сукні та жакети.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Металік

Без відтінку металік в зимовому сезоні нам не обійтися. Раніше він у нас асоціювався виключно із зимовими ауфітами, втім вже давно він увійшов до повсякденного стилю, тож сміливо залучайте в свої образи сріблястий пуховик, штани чи костюм. Остання річ ідеально підійде для новорічних свят.

Трендові речі від українських брендів
Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal