Найактуальніше вбрання від українських брендів виділила та відібрала стилістка Поліна Соломка. Попереду нас ще чекає кілька місяців холоду, але навіть в такий період нам хочеться виглядати стильно й красиво.

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Одяг для дому

Багато з нас працюють з дому вже тривалий період. Втім для комфортної роботи, важливо мати не лише зручне місце за столом, але й стильний вигляд. Щоб почувати себе як cozy girl, радимо одягати трикотажні костюми та довершувати образ крабиком на волоссі, який ще досі актуальний.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Червоний колір

В осінньо-зимовому сезоні на перший план вийшов червоний колір. Обирайте для себе в цьому кольорі головні убори, шарфи, сумки, светри чи навіть верхній одяг. Пуховик в яскраво-червоному кольорі буде виглядати доволі ефектно.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Maxi пальта

Ви вже могли помітити, яких обертів набрали цього сезону пальта довжини максі. Вони залишаться в моді навіть в зимовому сезоні. Вони виглядають дуже жіночно та стильно, а ще подарують вам тепло в холодну пору. Головне – обирати утеплені пальта.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Кардигани

Нехай у вашому гардеробі поміж светрів та водолазок знайдеться місце для кардиганів. Ви можете обирати базові вироби на ґудзиках в класичних кольорах або зробити ставку на яскраві вироби.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Шапки й рукавиці

У мінусову температуру нам не обійтися без затишних шапок й рукавиць, тому обов’язково додайте їх до свого гардероба.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Гранж

Не забувайте додати до свого гардероба трендові сорочки в клітинку та довгі спідниці, які є цього року дуже популярними та актуальними. Ви сміливо зможете носити їх взимку з водолазками чи светрами.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Business core

У fashion-світі з’являється щоразу нові й нові стилістичні напрямки і business core – не виключення. Додавайте взимку штанні костюми, трикотажні сукні та жакети.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal

Металік

Без відтінку металік в зимовому сезоні нам не обійтися. Раніше він у нас асоціювався виключно із зимовими ауфітами, втім вже давно він увійшов до повсякденного стилю, тож сміливо залучайте в свої образи сріблястий пуховик, штани чи костюм. Остання річ ідеально підійде для новорічних свят.



Трендові речі від українських брендів / Фото інстаграм @september.journal