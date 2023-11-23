Многим кажется, что стильно выглядеть зимой невозможно, однако погода не должна помешать вашим модным образам. К этому вопросу следует подойти грамотно и собрать вспомогательные элементы гардероба, которые создадут нам дополнительное тепло и при этом позволят оставаться стильными.

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Стилистка Яна Платонова рассказала, что выглядеть зимой эффектно можно так же, как в другие времена года, важно лишь согреваться с помощью определенных вещей.

Термобелье

Без нее нам не обойтись в случае сильного холода или долгих прогулок. Приобретите термобелье в нейтральном оттенке. Выбирайте базовый верх и низ, без каких-либо надписей и нашивок. Термобелье мы всегда одеваем под низ одежды, поэтому дополнительная эстетика будет лишней.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Шерстяные стельки

Стельки из шерсти не только обеспечат дополнительное тепло сапогам на зиму, но и значительно утеплят демисезонную обувь. Эти стельки можно использовать с кроссовками, если вы любите носить такую обувь.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Комфортная обувь

Зимой мы часто одеваем теплые носки, которые создают дополнительный объем, так что в зимней обуви, которая и так имеет определенное утепление внутри, ноге может быть тесно. Поэтому выбирайте сапоги на размер больше, чтобы вы могли себя в них комфортно чувствовать.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Забудьте о голых ногах

Стилистка отмечает, что голые ноги в мороз – это не совсем не стильно и не к месту. А еще это безответственно к своему здоровью, поскольку из-за такой затеи вы можете заболеть, а такая "мода" этого совсем не стоит.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Кашемировое боди

Эта вещь также создаст вам дополнительное тепло, поэтому это отличный вариант наряда на холодный сезон.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Головной убор

Очень важно дополнять свои образы головными уборами. Выбирайте то, что вам больше нравится, ведь вариантов есть множество: шапка бини, балаклава, панама и т.д.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Утепленный пуховик

Выбирайте вместо пуховиков утепленные пальто. Таких вариантов есть множество, важно лишь подобрать для себя верхнюю одежду, которая будет подходить под ваш наряд.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Утепление тонким пуховиком

Часто тонкий пуховик используют как утепление к главной верхней одежде.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Водоотталкивающий спрей

Для того чтобы зимой ваша обувь не промокала, начните пользоваться водоотталкивающим спреем.



Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua