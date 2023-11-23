Многим кажется, что стильно выглядеть зимой невозможно, однако погода не должна помешать вашим модным образам. К этому вопросу следует подойти грамотно и собрать вспомогательные элементы гардероба, которые создадут нам дополнительное тепло и при этом позволят оставаться стильными.

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Стилистка Яна Платонова рассказала, что выглядеть зимой эффектно можно так же, как в другие времена года, важно лишь согреваться с помощью определенных вещей.

Термобелье

Без нее нам не обойтись в случае сильного холода или долгих прогулок. Приобретите термобелье в нейтральном оттенке. Выбирайте базовый верх и низ, без каких-либо надписей и нашивок. Термобелье мы всегда одеваем под низ одежды, поэтому дополнительная эстетика будет лишней.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Шерстяные стельки

Стельки из шерсти не только обеспечат дополнительное тепло сапогам на зиму, но и значительно утеплят демисезонную обувь. Эти стельки можно использовать с кроссовками, если вы любите носить такую обувь.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Комфортная обувь

Зимой мы часто одеваем теплые носки, которые создают дополнительный объем, так что в зимней обуви, которая и так имеет определенное утепление внутри, ноге может быть тесно. Поэтому выбирайте сапоги на размер больше, чтобы вы могли себя в них комфортно чувствовать.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Забудьте о голых ногах

Стилистка отмечает, что голые ноги в мороз – это не совсем не стильно и не к месту. А еще это безответственно к своему здоровью, поскольку из-за такой затеи вы можете заболеть, а такая "мода" этого совсем не стоит.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Кашемировое боди

Эта вещь также создаст вам дополнительное тепло, поэтому это отличный вариант наряда на холодный сезон.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Головной убор

Очень важно дополнять свои образы головными уборами. Выбирайте то, что вам больше нравится, ведь вариантов есть множество: шапка бини, балаклава, панама и т.д.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Утепленный пуховик

Выбирайте вместо пуховиков утепленные пальто. Таких вариантов есть множество, важно лишь подобрать для себя верхнюю одежду, которая будет подходить под ваш наряд.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Утепление тонким пуховиком

Часто тонкий пуховик используют как утепление к главной верхней одежде.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua

Водоотталкивающий спрей

Для того чтобы зимой ваша обувь не промокала, начните пользоваться водоотталкивающим спреем.

Что помогает утеплиться зимой
Что помогает утеплиться зимой / Фото @styleguide.ua