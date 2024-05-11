Додає віку: який колір одягу старить жінок після 50 років

Кожного сезону на модній арені з’являються трендові кольори, які залюбки носять всі модниці. Однак старшим жінкам варто знати, від яких відтінків варто відмовитися, оскільки вони додають віку та підкреслюють зморшки.

Детальніше про кольори розповіла стилістка Мелісса Ланд. За її словами, жінкам після 50 – 60 років варто бути обережними з чорним кольором.

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"Чи є у стилю вікові обмеження? Абсолютно ні – виглядати чудово можна в будь-якому віці. Але є певний колір, використання якого варто трохи обмежити", – зазначила стилістка.

Щоб виглядати на кілька років молодшою, старшим жінкам варто робити ставку на червоний, блакитний, рожевий колір. З віком у жінок змінюється колір волосся, а шкіра стає світлішою, тому з чорним кольором варто бути обережнішими.

Чорний колір буде відтягувати світло від вашого обличчя, і ви виглядатимете втомленою і старшою, а тіні і мішки під очима будуть помітнішими,

– додала стилістка.

Мелісса Ланд радить звернути увагу на відтінки чорного – сірий чи вугільний або ж обирати для себе темно-синій чи коричневий колір. Якщо ж ви все ж таки любите чорний та постійно його носите, то у портретну зону треба одягнути світлу блузу, яскравий шарф чи одягнути контрастні аксесуари.

Та в будь-якому випадку, ви повинні знати одне – поняття, що чорний колір не пасує старшим жінкам, є досить поширеним стереотипом. Чорний колір вважається універсальним і елегантним, і може виглядати дуже добре на людях будь-якого віку. Тому носіть його скільки завгодно, втім відмовляйтеся від монохрому та додавайте яскравих та світлих акцентів, як радить стилістка.