З чим носити кросівки восени: 5 простих образів, які легко повторити

Восени наші гардероби завжди зазнають певної трансформації. У взуттєвій трансформації лідирують кросівки, тож розглянемо прості та стильні образи, які можна легко повторити.

У літні місяці кросівки були повсюди, втім восени не перестають бути актуальними, пише 24 Канал. Їх можна носити зі спідницями, сукнями, джинсами та штанами. Це взуття є набагато універсальнішим, ніж просто скромні кросівки.

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Пальто + вінтажні кросівки

Наближається період пальт, а це означає, що ми зможемо поєднувати верхній одяг з вінтажними кросівками Adidas Samba, які досі не втрачають популярності. Поєднуйте кросівки з будь-яким пальтом довжини максі.



Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest

Картатий жакет + яскраві кросівки

Картатий принт цієї осені знову повертається в моду. Тому обирайте його та поєднуйте з цікавим аксесуаром – довгим шарфом, базовими джинсами та яскравими кросівками, які зможуть вдало відтінити ваш аутфіт.



Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest

Total look denim + кросівки

Зверніть увагу восени на повністю денімовий образ. Одягайте джинсову куртку з джинсами чи спідницею та поєднуйте з кросівками, як це зробила французька модниця Лея Сфез.



Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest

Джинсовий комбінезон + кросівки

Денімовий комбінезон гарно впишеться в осінню естетику, якщо ви поєднаєте його з базовим світшотом та головним убором – бейсболкою.



Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest

Біла сорочка + кросівки

Часто холодна погода у нас асоціюється з холодними відтінками, втім не забувайте восени про білу сорочку, яка виглядає свіжо та витончено. А коли стовпчик температури впаде – одягайте зверху шкіряну куртку, бомбер, тренч чи пальто.



Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest