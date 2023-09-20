В летние месяцы кроссовки были повсюду, впрочем, осенью не перестают быть актуальными, пишет 24 Канал. Их можно носить с юбками, платьями, джинсами и брюками. Эта обувь гораздо универсальнее, чем просто скромные кроссовки.

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Пальто + винтажные кроссовки

Приближается период пальто, а это значит, что мы сможем сочетать верхнюю одежду с винтажными кроссовками Adidas Samba, которые до сих пор не теряют популярность. Сочетайте кроссовки с любым пальто длины макси.



Стильные образы с кроссовками на осень 2023 / Фото Pinterest

Клетчатый жакет + яркие кроссовки

Клетчатый принт этой осенью снова возвращается в моду. Поэтому выбирайте его и сочетайте с интересным аксессуаром – длинным шарфом, базовыми джинсами и яркими кроссовками, которые смогут удачно оттенить ваш аутфит.



Стильные образы с кроссовками на осень 2023 / Фото Pinterest

Total look denim + кроссовки

Обратите внимание осенью на полностью денимовый образ. Надевайте джинсовую куртку с джинсами или юбкой и совмещайте с кроссовками, как это сделала французская модница Лея Сфез.



Стильные образы с кроссовками на осень 2023 / Фото Pinterest

Джинсовый комбинезон + кроссовки

Денимовый комбинезон хорошо впишется в осеннюю эстетику, если вы соедините его с базовым свитшотом и головным убором – бейсболкой.



Стильные образы с кроссовками на осень 2023 / Фото Pinterest

Белая рубашка + кроссовки

Часто холодная погода у нас ассоциируется с холодными оттенками, впрочем, не забывайте осенью о белой рубашке, которая выглядит свежо и изящно. А когда столбик температуры упадет – надевайте сверху кожаную куртку, бомбер, тренч или пальто.



Стильные образы с кроссовками на осень 2023 / Фото Pinterest