У літні місяці кросівки були повсюди, втім восени не перестають бути актуальними, пише 24 Канал. Їх можна носити зі спідницями, сукнями, джинсами та штанами. Це взуття є набагато універсальнішим, ніж просто скромні кросівки.
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Пальто + вінтажні кросівки
Наближається період пальт, а це означає, що ми зможемо поєднувати верхній одяг з вінтажними кросівками Adidas Samba, які досі не втрачають популярності. Поєднуйте кросівки з будь-яким пальтом довжини максі.
Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest
Картатий жакет + яскраві кросівки
Картатий принт цієї осені знову повертається в моду. Тому обирайте його та поєднуйте з цікавим аксесуаром – довгим шарфом, базовими джинсами та яскравими кросівками, які зможуть вдало відтінити ваш аутфіт.
Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest
Total look denim + кросівки
Зверніть увагу восени на повністю денімовий образ. Одягайте джинсову куртку з джинсами чи спідницею та поєднуйте з кросівками, як це зробила французька модниця Лея Сфез.
Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest
Джинсовий комбінезон + кросівки
Денімовий комбінезон гарно впишеться в осінню естетику, якщо ви поєднаєте його з базовим світшотом та головним убором – бейсболкою.
Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest
Біла сорочка + кросівки
Часто холодна погода у нас асоціюється з холодними відтінками, втім не забувайте восени про білу сорочку, яка виглядає свіжо та витончено. А коли стовпчик температури впаде – одягайте зверху шкіряну куртку, бомбер, тренч чи пальто.
Стильні образи з кросівками на осінь 2023 / Фото Pinterest