Джинси, штани, сукня та спідниця з чоботами – найуніверсальніша формула на осінній сезон. Ці речі легко поєднувати з чоботами, тож кожна з вас віднайде для себе улюблений аутфіт.

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Жакет + джинси кльош

Сезон жакетів офіційно розпочався, а це означає, що ми будемо їх застосовувати з різноманітним взуттям, зокрема, з чоботами. Обирайте цієї осені широкі джинси або кльош, які поєднаєте з чоботами на підборах.

Стьобана куртка + білі штани

У прохолодні дні стьобана куртка стане найкращим варіантом, щоб зігрітися. Одягайте базову чорну куртку з білими широкими штанами та довершуйте look чоботами челсі.

Яскравий светр + широкі джинси

Не бійтеся додавати багато яскравих фарб в осінній гардероб. Яскравий в’язаний светр покращить вам настрій у похмурі дні. До того ж, його легко поєднувати з джинсами та чоботами.

Базовий лонгслів + яскраві чоботи

Це ідеальний образ парижанок на осінню пору року. Вони завжди зроблять ставку на базовий лонгслів, поєднавши його з класичними джинсами. А от родзинку їхньому образу може принести яскраве взуття.

Шкіряний бомбер + мініспідниця

Бомбери цього сезону є доволі популярними, тож радимо вам звернути свою увагу на варіант у вінтажному стилі та поєднати його з мініспідницею.