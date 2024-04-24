Мікротренди, які є популярними цієї весни: додайте їх у свій гардероб
Джерело:Elle
Кожного сезону дизайнери представляють колекції, а модні експерти обирають трендові елементи гардеробу, які потім носять інфлюенсерки. Поміж тим, є певні мікротренди, які будуть в моді певний сезон.
Якщо ж серед трендів ви не знайшли для себе чогось, то завжди можна розглянути окремі речі, які отримали свою популярність серед багатьох модниць цього сезону. –
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Fashion-експерти віднайшли кілька мікротрендів, які ви легко зможете інтегрувати у свій гардероб.
Леопардові штани
Ви могли вже помітити наскільки популярними стали штани в леопардовий принт. Зараз вони займають почесне місце серед головних трендів сезону. Комбінуйте їх з пастельними відтінками чи насиченими кольорами, до прикладу, трендовим червоним.
Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму Елізи Левалойс
Сукня відтінку вершкового масла
Палітра кольорів цієї весни просто вражає, втім модниці акцентують на вершково-жовтому відтінку. Він дуже красиво виглядає на будь-якому вбранні, особливо на сукнях.
Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму Леоні Ганне
Ковбойський капелюх
Цього року нас чекає естетика Cowgirlcore, тому варто додати до свого гардероба ковбойський капелюх. Вони гарно поєднуються з джинсами, шкіряними куртками, картатими сорочками, спідницями, сукнями та чоботами козаками.
Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму Емілі Сіндлев
В’язана сукня
А ще додайте у свій гардероб справжній мастхев весняно-літнього сезону – в’язану сукню. Її можна одягати не лише на пляж, але й скомбінувати так, щоб носити в місті. Поєднуйте з відкритими босоніжками чи в’єтнамками і не забудьте додати літні аксесуари – солом’яний капелюх, плетену сумку та ніжні прикраси.
Мікротренди весняно-літнього сезону / Фото з інстаграму @taina.csg
До мікротрендів також належить мініспідниця волан чи двоколірні лофери. Спідницю обирайте в білому кольору, а лофери купуйте в коричнево-білому чи чорно-білому варіанті.