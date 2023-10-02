Базовий гардероб завжди налічує в собі одне й те саме вбрання, пише 24 Канал. Аналогічна ситуація стосується й суконь. Які б моді не були вироби – довжини максі, з розрізами, асиметрією чи драпіруванням, з року в рік все одно актуальними залишатимуться плаття, які не мають терміну придатності.

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Чорна сукня

Всі дівчата знають, що у своєму гардеробі треба мати маленьку чорну сукню, яку колись запровадила Коко Шанель, а зараз це №1 для будь-якої модниці, адже вона підходить до будь-якої події. Така сукня виглядає просто, лаконічно і стильно. Саме вона стане ідеальним доповненням до чорних чобіт на підборах.

Трикотажна сукня

З приходом перших холодних днів, всі ми звертаємося до трикотажних суконь. Завдяки теплій тканині ми почуваємо себе комфортно, навіть коли надворі холодно. Обирайте на осінь трикотажні сукні на довгий рукав у класичних білому, молочному чи чорному кольорі, які підійдуть під ваше взуття та верхній одяг.

Сукня-комбінація

Таке плаття доволі ризиковане для холодної пори року, втім воно все одно належить до когорти суконь, які не виходять з моди. Якщо ви все ж таки захочете його одягнути восени – обирайте сукню на довгий рукав.