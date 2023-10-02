Здебільшого цієї осені в моді будуть звичні нам речі, які ми носили в попередніх сезонах, пише 24 Канал.
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Та попри це, дизайнери все одно скористалися можливістю додати певної родзинки аутфітам, тож повернули до аксесуарної лінійки краватку та вирішили внести різноманіття серед джинсів – фасоном кльош.
Краватка
Осінь 2023 року буде насичена естетикою преппі. Шкільні образи складаються не лише зі спідниці в складку, лоферів та білих шкареток, але й з певного офісного аутфіту, що складається з білої сорочки та краватки. Спробуйте стилізувати цей аксесуар у свої виходи і ви точно не прогадаєте.
Трендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest
Приталений жакет
Осінній сезон – це не лише про багатошаровість та оверсайз. Свою жіночність можна підкреслювати завдяки приталеному жакету. Гарно такий жакет виглядає зі штанами-трубами чи лосинами.
Трендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest
Монохромні образи
Образи у стилі total look додадуть вашим образам шику та вишуканості. Обирайте для себе класичні осінні кольори: чорний, сірий, коричневий, кремовий чи бордовий.
Трендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest
Шкіряні речі
Одяг зі шкіри продовжує набирати оберти, тож радимо придбати на осінь спідницю довжини міді, яка гарно поєднається з лонгслівами чи класичними сорочками.
Трендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest
Джинси кльош
Цей фасон джинсів, який певний час належав до категорії антитрендів плавно повернувся в моду. Дизайнери вирішили внести певну свіжу нотку у світ джинсів, щоб ви краще змогли висловити завдяки вбранню свою індивідуальність.
Трендові речі на осінь 2023 / Фото Pinterest