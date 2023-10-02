Базовый гардероб всегда насчитывает в себе один и тот же наряд, пишет 24 Канал. Аналогичная ситуация касается и платьев. Какие бы в моде ни были изделия – длины макси, с разрезами, асимметрией или драпировкой, из года в год все равно актуальными будут оставаться платья, не имеющие срока годности.

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Черное платье

Все девушки знают, что в своем гардеробе нужно иметь маленькое черное платье, которое когда-то ввела Коко Шанель, а сейчас это №1 для любой модницы, ведь она подходит к любому событию. Такое платье смотрится просто, лаконично и стильно. Именно она станет идеальным дополнением к черным сапогам на каблуке.

Трикотажное платье

С приходом первых холодных дней, все мы обращаемся к трикотажным платьям. Благодаря теплой ткани мы чувствуем себя комфортно, даже когда на улице холодно. Выбирайте на осень трикотажные платья на длинный рукав в классическом белом, молочном или черном цвете, которые подойдут под вашу обувь и верхнюю одежду.

Платье-комбинация

Такое платье довольно рискованное для холодного времени года, впрочем оно все равно относится к когорте не выходящих из моды платьев. Если вы все же захотите его надеть осенью – выбирайте платье на длинный рукав.