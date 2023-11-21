Улюблені штани француженок: стильні образи, які ви можете повторити

Парижанки цього року не лише знайшли заміну джинсам, але й обрали для себе улюблений колір – коричневий. Його вже давно вважають "другим чорним", тож і не дивно, що саме такі штани обрали для себе французькі модниці.

Коричневий колір завжди є одним із головних в осінньо-зимовій палітрі. Креативний директор Saint Laurent Ентоні Вакарелло створив верхній одяг у відтінку молочного шоколаду, а Міучча Прада презентувала монохромні аутфіти у відтінку карамелі та кориці.

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Колекції осінь-зима 2023/2024 рясніли не лише різноманітними жакетами, лонгслівами та светрами в коричневому кольорі, але й широким спектором штанів у коричневих відтінках.

Француженки не люблять підкорятися модним трендам, втім таки піддалися класичній моді. Цей позачасовий колір є універсальним, тож француженки поставили коричневі штани на п’єдистал своїх осінніх образів. Найактуальнішими вони є у трьох варіантах.

Костюмні штани

Француженки вправно поєднують з блузами, светрами та кардиганами коричневі штани від костюма.



Штани, які часто носять француженки / Фото Elle

Шкіряні штани під вінтаж

Щоб обрати небанальну альтернативу чорним шкіряним штанам – робіть ставку на коричневі шкіряні потерті штани. Поєднати такі штани можна з пастельно-жовтою сорочкою та костюмним жакетом від штанів, якщо у вас такий є.



Штани, які часто носять француженки / Фото Elle

Спортивні штани

І хоч француженки обожнюють класичний стиль, вони все ж таки не відмовляються від комфортних спортивних костюмів шоколадно-горіхового відтінку. Такі штани чудово підходять для образів вихідного дня.



Штани, які часто носять француженки / Фото Elle