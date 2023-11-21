Коричневий колір завжди є одним із головних в осінньо-зимовій палітрі. Креативний директор Saint Laurent Ентоні Вакарелло створив верхній одяг у відтінку молочного шоколаду, а Міучча Прада презентувала монохромні аутфіти у відтінку карамелі та кориці.
Зверніть увагу Готуємося до зими: як носити угги, щоб виглядати стильно
Колекції осінь-зима 2023/2024 рясніли не лише різноманітними жакетами, лонгслівами та светрами в коричневому кольорі, але й широким спектором штанів у коричневих відтінках.
Француженки не люблять підкорятися модним трендам, втім таки піддалися класичній моді. Цей позачасовий колір є універсальним, тож француженки поставили коричневі штани на п’єдистал своїх осінніх образів. Найактуальнішими вони є у трьох варіантах.
Костюмні штани
Француженки вправно поєднують з блузами, светрами та кардиганами коричневі штани від костюма.
Штани, які часто носять француженки / Фото Elle
Шкіряні штани під вінтаж
Щоб обрати небанальну альтернативу чорним шкіряним штанам – робіть ставку на коричневі шкіряні потерті штани. Поєднати такі штани можна з пастельно-жовтою сорочкою та костюмним жакетом від штанів, якщо у вас такий є.
Штани, які часто носять француженки / Фото Elle
Спортивні штани
І хоч француженки обожнюють класичний стиль, вони все ж таки не відмовляються від комфортних спортивних костюмів шоколадно-горіхового відтінку. Такі штани чудово підходять для образів вихідного дня.
Штани, які часто носять француженки / Фото Elle