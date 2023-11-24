У магазинах з початком Чорної п’ятниці розпочинається розпродаж, тож ви зможете придбати для себе верхній одяг за доступною ціною. Перш за все радимо вам звернути увагу на пуховик, який є номером 1 серед всього різноманіття зимового вбрання.

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А чи знали ви, що окрім красивого кольору та стильного фасону ви повинні звертати увагу на низку важливих речей при виборі пуховика на зиму. Стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі розповіла кілька секретів на які треба звернути увагу.

За її словами, не варто купувати пуховики з декором. Забудьте про різноманітні шнурки, емблеми та написи. Це лише зіпсує ваш верхній одяг, адже такі декорування вже давно є застарілими та антитрендовими.

Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати
Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Не варто купувати пуховик з контрасною блискавкою. Вона не повинна виділятися, а має бути в тон пуховика.

Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати
Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Занадто вузький чи приталений пуховик – також не найкраща ідея. Ваш верхній одяг повинен бути трохи вільним, аби ви змогли одягнути під низ об’ємний светр.

Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати
Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Наявність хутра на кишенях, рукавах чи комірі – погана ознака, адже ви свідомо придбаєте неактуальний пуховик. Єдиним виключенням може бути стрижена овчина.

Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати
Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Пуховик з екошкіри та неякісного матеріалу може вкритися плямами після снігу, тому такі дешеві варіанти варто оминати.

Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати
Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja