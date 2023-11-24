У магазинах з початком Чорної п’ятниці розпочинається розпродаж, тож ви зможете придбати для себе верхній одяг за доступною ціною. Перш за все радимо вам звернути увагу на пуховик, який є номером 1 серед всього різноманіття зимового вбрання.

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А чи знали ви, що окрім красивого кольору та стильного фасону ви повинні звертати увагу на низку важливих речей при виборі пуховика на зиму. Стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі розповіла кілька секретів на які треба звернути увагу.

За її словами, не варто купувати пуховики з декором. Забудьте про різноманітні шнурки, емблеми та написи. Це лише зіпсує ваш верхній одяг, адже такі декорування вже давно є застарілими та антитрендовими.



Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Не варто купувати пуховик з контрасною блискавкою. Вона не повинна виділятися, а має бути в тон пуховика.



Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Занадто вузький чи приталений пуховик – також не найкраща ідея. Ваш верхній одяг повинен бути трохи вільним, аби ви змогли одягнути під низ об’ємний светр.



Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Наявність хутра на кишенях, рукавах чи комірі – погана ознака, адже ви свідомо придбаєте неактуальний пуховик. Єдиним виключенням може бути стрижена овчина.



Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja

Пуховик з екошкіри та неякісного матеріалу може вкритися плямами після снігу, тому такі дешеві варіанти варто оминати.



Стилістка розповіла, який пуховик не варто обирати / Фото інстаграм @gulevatatanja