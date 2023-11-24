В магазинах с началом Черной пятницы начинается распродажа, так что вы сможете приобрести для себя верхнюю одежду по доступной цене. Прежде всего советуем вам обратить внимание на пуховик, являющийся номером 1 среди всего разнообразия зимней одежды.

Читайте также В моду возвращаются тимберленды, которые основал выходец из Одессы: модные образы

Знали ли вы, что кроме красивого цвета и стильного фасона вы должны обращать внимание на ряд важных вещей при выборе пуховика на зиму. Стилистка, ведущая свой блог в инстаграмме, рассказала несколько секретов на которые нужно обратить внимание.

По ее словам, не стоит покупать пуховики с декором. Забудьте о различных шнурках, эмблемах и надписях. Это только испортит вашу верхнюю одежду, ведь такие декорирования уже давно устаревшие и антитрендовые.

Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать
Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Не стоит покупать пуховик с контрасной молнией. Она не должна выделяться, а должна быть в тон пуховика.

Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать
Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Слишком узкий или приталенный пуховик – тоже не самая лучшая идея. Ваша верхняя одежда должна быть немного свободной, чтобы вы смогли надеть под низ объемный свитер.

Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать
Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Наличие меха на карманах, рукавах или воротнике – плохой признак, ведь вы сознательно приобретете неактуальный пуховик. Единственным исключением может быть стриженая овчина.

Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать
Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja

Пуховик из экокожи и некачественного материала может укрыться пятнами после снега, поэтому такие дешевые варианты следует обходить.

Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать
Стилистка рассказала, какой пуховик не стоит выбирать / Фото инстаграмм @gulevatatanja