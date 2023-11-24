Коричневі черевики в цьому сезоні знову наберуть популярності. Їх вже встигли приміряти та довершити ними свій образ провідні модниці. Черевики Timberland – це певна база, яка завжди була й буде в моді, однак вони не затримуються надовго в моді, як інше взуття – лофери, угги чи балетки.

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Такі черевики це радше короткочасний тренд, який згодом все одно зміниться на інше взуття. Та якщо ви хотіли поповнити свій гардероб культовим взуттям, то саме цього сезону можете сміливо робити ставку саме на тімберленди.

До прикладу, ці черевики – ідеальний варіант для дощової погоди на відміну від популярних уггів. Вони не промокають та захистять ваші ноги від промокання. Взуття Timberland відоме тим, що воно водонепроникне, має стійку підошву, яка не буде сковзати по слизькій дорозі, а фурнітура витримує тиск вологи та бруду.

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Інфлюенсери цього сезону носять тімберленди з карго, мішкуватими джинсами, комбінезованами чи трикотажними костюмами. Черевики ідеально поєднуються з пуховиками та шапками, тож ви точно зможете створити з ними базовий та повсякденний образ.



Модні образи з тімберлендами / Фото Pinterest



Модні образи з тімберлендами / Фото Pinterest



Модні образи з тімберлендами / Фото Pinterest



Модні образи з тімберлендами / Фото Pinterest



Модні образи з тімберлендами / Фото Pinterest



Модні образи з тімберлендами / Фото Pinterest

Що відомо про бренд Timberland

Американский бренд засновано в 1952 році вихідцем з Одеси Натаном Шварцом. Перед початком Першої світової війни, коли Натану було 14 років, його сім'я емігрувала в Штати. Хлопець народився в родині чоботарів, тож пішов по стопах батька, отримавши свою першу роботу помічником майстра в одній із взуттєвих майстерень Нью-Йорка.

Якісна шкіра, стійкість до будь-яких погодних умов та можливість носити взуття влітку та взимку зрбили їх дуже популярними. Жовті чи пшеничні черевики Timberland – один із найвідоміших і впізнаваних виробників черевиків у всьому світі.

Спочатку марка взуття мала назку Timberlander, що в перекладі означає "Людина лісу", однак згодом скоротилася до Timberland.

В 1979 році взуття Timberland вперше з'являється в італійських бутиках Мілана та Рима. Незабаром компанія відкриває в Європі окреме виробництво. У 1983 році Timberland починає тестувати своє взуття в суворому кліматі Аляски, під час щорічних перегонів на собачих упряжках, а в 1990 році стає офіційним спонсором і постачальником взуття для цих змагань.

Черевики Timberland Yelow Boots зберігають тепло і сухість в будь-яку погоду та користуються популярністю від модниць до знаменитостей, які мають цю пару у своєму гардеробі.