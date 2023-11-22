Саме з уггами дівчата складають дуже модні та стильні аутфіти, тому радимо вам обов’язково додати це взуття до свого гардероба.

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Угги мають цікаву властивість то бути на піку популярності, то зникати на певний час. Втім ще минулого року зірки стрітстайлу задали певний тренд на це взуття, а вже цього року без них неможливо уявити свої зимові образи. Головна фішка трендових уггів – висока підошва.

Взуття досить легке у стилізації, тож ви зможете поєднати його з речима, які вже є у вашому гардеробі. Стилістка Олена Меркулова радить комбінувати угги не лише з джинсами, але й з іншим різноманітним вбранням.

Стилізуйте з уггами жакет та класичний костюм, трикотажний чи спортивний костюм, легінси, спідниці та сукні. А щоб образ виглядав гармонійно, не забувайте додавати шкарпетки.

Еклектика і контраст між стилями давно є основою стильних образів, тому не бійтеся вибирати класичні сумки, додавати прикраси, окуляри та інші акцентні аксесуари. Головні убори та шарфи також можуть чудово доповнити ваш образ і збагатити ваш гардероб,

– додала стилістка.

Чудово з уггами стилізується класичне пальто, особливо, якщо ви будете дотримуватися в образі одної тональності кольорів. Також гарною ідеєю є стилізація дублянки з уггами. Цей верхній одяг актуальний цього року та чудово поєднується з іншим взуттям.



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova

Ефектно доповнюють угги світлі та затишні кольори. Обирайте білі чи молочні джинси чи трикотажні костюми у світлих відтінках.



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova

Не бійтеся поєднувати угги з класичними речима. Чим більше ви додасте елегантності у свій образ, тим більше ви підвищите цікавість до свого аутфіту.



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova

Джогери, худі та кепки теж можуть створити стильний та актуальний образ. Такі прості та невимушені виходи найбільше обожнюють зірки стрітстайлу.



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova

А от довершити ваш образ зможуть різноманітні аксесуари. Це можуть бути пов’язки, берети, пухнасті навушники чи довгі шарфи.



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova



Модні образи з уггами на 2023 рік / Фото інстаграм @olena_markulova