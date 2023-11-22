Именно с уггами девушки составляют очень модные и стильные аутфиты, поэтому советуем вам обязательно добавить эту обувь в свой гардероб.

К теме Самая модная обувь осени: гид популярными моделями от кроссовок до ботинок.

Угги имеют интересное свойство то быть на пике популярности, то исчезать на время. Впрочем, еще в прошлом году звезды стритстайла задали определенный тренд на эту обувь, а уже в этом году без них невозможно представить свои зимние образы. Главная фишка трендовых уггов – высокая подошва.

Обувь довольно легкая в стилизации, поэтому вы сможете соединить ее с вещами, которые уже есть в вашем гардеробе. Стилистка Елена Меркулова советует комбинировать угги не только с джинсами, но и с другими разнообразными нарядами.

Стилизуйте с уггами жакет и классический костюм, трикотажный или спортивный костюм, леггинсы, юбки и платья. А чтобы образ выглядел гармонично, не забывайте добавлять носки.

Эклектика и контраст между стилями давно являются основой стильных образов, поэтому не бойтесь выбирать классические сумки, добавлять украшения, очки и другие акцентные аксессуары. Головные уборы и шарфы также могут прекрасно дополнить ваш образ и обогатить ваш гардероб.

– добавила стилистка.

Прекрасно с уггами стилизуется классическое пальто, особенно, если вы будете придерживаться в образе одной тональности цветов. Также хорошей идеей является стилизация дубленки с уггами. Эта верхняя одежда актуальна в этом году и прекрасно сочетается с другой обувью.



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova

Эффектно дополняют угги светлые и уютные цвета. Выбирайте белые или молочные джинсы или трикотажные костюмы в светлых оттенках.



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova

Не бойтесь сочетать угги с классическими вещами. Чем больше вы добавите элегантности в свой образ, тем больше вы повысите интерес к своему аутфиту.



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova

Джогеры, худи и кепки тоже могут создать стильный и актуальный образ. Такие простые и непринужденные выходы больше всего обожают звезды стритстайла.



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova

А вот довершить ваш образ смогут разнообразные аксессуары. Это могут быть повязки, береты, пушистые наушники или длинные шарфы.



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova



Модные образы с уггами на 2023 год / Фото инстаграмм @olena_markulova