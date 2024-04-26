Заборонені кольори весни 2024: відмовтеся від них, бо вони старять

Навесні ми звикли носити вбрання, яке асоціюється в нас зі світлими та живими кольорами, які відображають відродження природи. Поняття заборонених кольорів доволі суб’єктивне та залежить від особистих переваг чи модних тенденцій.

Fashion 24 рекомендує лише відмовитися від тих кольорів та відтінків, які старять або роблять образ дешевим чи антитрендовим. Цього сезону актуальними є як дуже яскраві, так і пастельні чи базові кольори, які належать здебільшого до осінньої палітри – сірий чи коричневий. Однак є певна категорія кольорів, яких все ж таки варто уникати.

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Темні кольори

Попри те, що чорний колір вважається базою, а сірий та коричневий, про який ми згадали вище є трендами 2024 року, радимо відмовитися від насичених темно-сірих чи темно-коричневих кольорів. Вони можуть виглядати занадто важкими для весняного образу.

Неонові кольори

Такі кольори є агресивними та можуть дуже швидко втомлювати око, особливо, якщо їх використовувати у великій кількості. Неон вже давно вважається антитрендом, тому краще від нього відмовитися.



Не додавайте неонові відтінки у свій гардероб / Фото Pinterest

Бліді чи вицвілі кольори

Не варто додавати у свій гардероб такі відтінки, оскільки у вашому образі вони можуть виглядати недоречними.

Ці рекомендації не є строгими правилами. Ви можете вдаватися до експериментів. У першу чергу орієнтуйтеся на індивідуальний стиль та носіть те, що подобається вам та в чому ви відчуваєте себе комфортно.