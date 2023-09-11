Кольорові поєднання на осінь, які зроблять образ дорогим: найкращі варіанти

Цього року осінь точно не буде похмурою, оскільки бренди представили багато цікавих кольорів, які варто спробувати та поєднати між собою.

Червоний колір перебуватиме цієї осені на модному Олімпі. Також буде чимало відтінків жовтого кольору, кемел, сірого та білосніжного.

До теми Як виглядати дорого: у центрі уваги три головних аксесуари

Червоний + чорний

Монохромний образ у червоному кольорі буде виглядати доволі яскраво, а от якщо його поєднати з класичним чорним, то образ виглядатиме більш спокійнішим.



Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle

Зелений + маслянистий жовтий

Пастельний жовтий відтінок – це головний конкурент червоного кольору. Він має нагадувати вам колір розтопленого вершкового масла.



Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle

Білосніжний + бордовий

Глибокий бордвовий відтінок сам по собі є сильним модним акцентом, втім білосніжний колір надасть йому свіжості. Ця комбінація виглядає елегантно та по-справжньому дорого.



Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle

Сірий + кемел

Якщо ви не любите додавати яскраві кольори до осінніх образів, то поєднайте бежевий з благородним сірим кольором.



Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle

Коричневий + червоний

Не бійтеся відтіснити яскравий червоний за допомогою відтінку темного шоколаду. Виглядає такий образ затишно та дорого.



Кольорові поєднання, які дорого виглядають / Фото Elle