Взуттєві новинки нам подобаються і ми радо їх купуємо та додаємо до свого гардеробу, та разом із тим, ми цілком можемо довершувати свої образи взуттям, які були популярними кілька років тому, оскільки вони не втрачають своєї актуальності.

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Dr. Martens

Історія цього бренду розпочалася у 1940 роки в Німеччині. Створив його лікар, який працював в німецькій армії під час Другої світової війни Клаус Мартенс. У 1945 році він пошкодив щиколотку під час катання на лижах. Тоді він зрозумів, що його військові чоботи дуже незручні, тож йому прийшла ідея створити м’якше взуття.

Із підручних матеріалів він зшив черевики та зацікавив цим ремеслом свого друга Герберта Функа. Вже у 1947 році вони вдвох почали повноцінне виробництво. Після війни люди почали шукати зручне взуття на заміну жорстким армійським черевикам, тож вони звернули увагу на взуття Dr. Martens.

Підошви вони робили зі списаної гуми німецьких Luftwaffe. Інші складові частини взуття були взяті із залишків армійського обмундирування. Устілки були зроблені з погонів, а шкіра була взята від шкіряних штанів офіцерської уніформи. З однієї пари штанів шилися дві пари черевиків.

Молодіжні субкультури і рокери дуже полюбили такі черевики, тож вони досі є актуальними.



Культове взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Converse

Насамперед таке взуття розроблялося для баскетболістів. Вперше вони з’явилися у спортивних магазинах в 1917 році, втім не користувалися широкою популярністю.

Все змінилося після того, як на кеди звернув увагу баскетболіст Чак Тейлор, якому сподобався дизайн і він незабаром взяв активну участь в їхній рекламній кампанії, а також став першим амбасадором бренду і почав тісно з ним співпрацювати.

Як данина поваги Тейлору, Converse змінили назву кедів Non-Skids на Chuck Taylor All Star, під яким модель випускається досі.



Культове взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Timberland

Шалено популярне взуття було створене вихідцем з Одеси Натаном Шварцем. Сім’я засновника бренду іммігрувала в США перед початком Першої світової війни. Там чоботар у четвертому поколінні почав також займатися взуттям.

У 1952 році він заснував бренд Timberland. У 1973 році у нього виникла ідея створити фірмові черевики. Він створив водонепроникне взуття, яке можна носити як за низьких температур, так і в тропіках. Так з’явилися всіма улюблені коричневі черевики, які від моменту створення практично не змінилися.



Культове взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Балетки Chanel

Двоколірні балетки – найвпізнаваніше взуття бренду. Їхні впізнавані риси – чорний мис, бежева шкіра та маленький бантик зверху. Коко Шанель придумала їх ще в 1950 році і досі вони залишаються популярними. Ці балетки у своєму гардеробі має кожна світова модниця.



Культове взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest

Birkenstock

Відмінною рисою цього ортопедичного взуття є досить широка пробкова підошва і широкі ремінці з пряжками. Бренд зародився 1777 року завдяки німецькому чоботарю Йогану Адаму Біркенштоку.

Бренд проіснував багато років, але нове дихання отримав у 1896 році завдяки правнуку Адама, який придумав і реалізував інноваційну концепцію гнучких устілок.

Після Другої світової війни це взуття полюбили військовослужбовці, а в 60-их роках воно завоювало серця спортсменів.



Культове взуття, яке ніколи не вийде з моди / Фото з Pinterest