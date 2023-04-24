Спектр взуттєвих трендів дуже широкий цього сезону, втім хочемо виокремити босоніжки із зав’язками, які будуть дуже популярними влітку. Кожен бренд представив різне взуття та різні зав’язок – такі, що обертаються навколо ноги та такі, що піднімаються вище коліна.

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Для себе ви можете обрати нейтральні кольори, які до всього пасуватимуть, або ж зробити ставку на колір та додати яскравості своїм образам.

У поєднанні з мініспідницею чи сукнею такі босоніжки додають сексуальності та візуально витягують фігуру. У своїх колекціях дизайнери здебільшого тягнулися до босоніжок на підборах, втім вигідною альтернативою також стануть сандалі на плоскій підошві, в яких вам буде зручно та комфортно пересуватися хоч увесь день.

Окрім підборів та низького ходу, можете звернути увагу на платформу, яка також вже починає набирати популярності. Та завжди вдалим вибором буде класичний колір – чорний чи білий, останній менш практичний, втім ідеально підійде для святкових виходів.



Трендові босоніжки із зав'язками на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові босоніжки із зав'язками на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові босоніжки із зав'язками на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові босоніжки із зав'язками на літо 2023 / Фото з Vogue



Трендові босоніжки із зав'язками на літо 2023 / Фото з Vogue